MAGA2 | MAGA2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MAGA2 Hızlı Proje Tanıtımı
MAGA2, Ethereum zincirinde yer alan bir meme coindir ve token adı $MAGA2'dur.MAGA2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAGA2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAGA2
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMAGA2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz202,400,000,000,000