MAGA | MAGA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MAGA Hızlı Proje Tanıtımı
MAGA, Ethereum zincirinde yer alan bir meme coindir ve $MAGA olarak adlandırılır.MAGA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAGA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAGA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAGA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz202,400,000,000,000