MagDive | MAG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MagDive Hızlı Proje Tanıtımı
MagDive, kripto para istihbarat analizi ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmış öncü bir blok zinciri projesidir. Misyonumuz, kripto para birimi endüstrisine yüksek kaliteli veriler ve içgörüler sağlayarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasını sağlamaktır.MagDive geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz