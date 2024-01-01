Layerium | LYUM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Layerium Hızlı Proje Tanıtımı
Layerium, mevcut tüm EVM blok zincirlerini ölçekleyen Yeni Nesil Katman 2 blok zinciridir.Layerium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LYUM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLYUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLYUM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000