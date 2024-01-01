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Lynex, Linea blok zincirinde çığır açan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve likidite pazarı olarak ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda kullanıcılar ile DAO'ların dinamik protokol ekosistemimiz içinde çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bir merkezdir. Lynex, token swapına, likidite sağlayıcısı olarak $LYNX kazanmaya, seçmen rüşveti almaya ve alım satım gelirini en üst düzeye çıkarmak için emisyonların yönünü etkilemeye izin verir.