Lynex | LYNX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lynex Hızlı Proje Tanıtımı
Lynex, Linea blok zincirinde çığır açan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve likidite pazarı olarak ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda kullanıcılar ile DAO'ların dinamik protokol ekosistemimiz içinde çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bir merkezdir. Lynex, token swapına, likidite sağlayıcısı olarak $LYNX kazanmaya, seçmen rüşveti almaya ve alım satım gelirini en üst düzeye çıkarmak için emisyonların yönünü etkilemeye izin verir.Lynex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLYNX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLYNX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000