Levana | LVN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Levana Hızlı Proje Tanıtımı
Levana Protokolü: Levana, "Leverage any Asset" ifadesinin kısaltmasıdır. Levana, tamamen zincir üstü sürekli swap platformudur. Levana Perps şu anda 3 blok zinciri üzerinde dağıtılmıştır: Bunlar, Osmosis, Sei ve Injective blok zincirleridir. Levana, Cosmos ekosistemine eşler arası havuz zincir üstü sürekli swap alım satımını sunabilmek için Cosmos'taki en büyük spot AMM olan Osmosis DEX, kaldıraç için en popüler Cosmos zinciri olan Injective ve en hızlı Cosmos ağı olan SEI ile ortaklık kurmuştur.Levana geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLVN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLVN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000