Level Finance | Lvl Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Level Finance Hızlı Proje Tanıtımı
LEVEL, sıfırdan tasarlanmış orijinal kodu kullanan LP'ler için türünün ilk örneği likidite çözümü ile birlikte son derece etkili risk yönetimi sunmaya odaklanan BNB Zincirinde merkeziyetsiz ve gözetim altında olmayan sürekli bir DEX'tir.Level Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Lvl Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLVL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLVL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000