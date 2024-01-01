Level Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LEVEL, sıfırdan tasarlanmış orijinal kodu kullanan LP'ler için türünün ilk örneği likidite çözümü ile birlikte son derece etkili risk yönetimi sunmaya odaklanan BNB Zincirinde merkeziyetsiz ve gözetim altında olmayan sürekli bir DEX'tir.