LUXURY | LUXURY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LUXURY Hızlı Proje Tanıtımı
Digital LUXURY ($LUXURY) protokolü dahilinde tutulan varlıklar, söz konusu varlığa yönelik piyasa talebine bağlı olarak veya Likidite Madenciliği Stratejik Ortağımızdan ödül kazanabilmektedir.LUXURY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUXURY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUXURY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLUXURY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000