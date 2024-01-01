ATM | LUCA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ATM Hızlı Proje Tanıtımı
Autonomous Trust Momentum, yeni göreceli mutabakat kavramına dayanan bir meta-topluluktur. ATM, birden fazla blok zincirinde arz edilen merkeziyetsiz bir mekanizmadır.ATM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUCA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUCA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLUCA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz51,456,085