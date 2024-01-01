LUA | LUA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LUA Hızlı Proje Tanıtımı
Luma, gelir ve alacaklarla desteklenen yeni nesil merkeziyetsiz risk ve borç verme çözümleri oluşturmaya yönelik açık bir protokoldür.LUA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLUA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000