LUA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Luma, gelir ve alacaklarla desteklenen yeni nesil merkeziyetsiz risk ve borç verme çözümleri oluşturmaya yönelik açık bir protokoldür.