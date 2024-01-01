LTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Luxury Travel Token, yeni ve yenilikçi bir lüks seyahat markasını destekleyen token projesidir. Japonya'dan dünyanın dört bir yanına yeni ve devrim niteliğinde bir lüks seyahat deneyimi sunmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanları katılımcı ve destekçi olarak dahil eden heyecan verici bir projedir.