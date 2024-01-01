LTT | LTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LTT Hızlı Proje Tanıtımı
Luxury Travel Token, yeni ve yenilikçi bir lüks seyahat markasını destekleyen token projesidir. Japonya'dan dünyanın dört bir yanına yeni ve devrim niteliğinde bir lüks seyahat deneyimi sunmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanları katılımcı ve destekçi olarak dahil eden heyecan verici bir projedir.LTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLTT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000