LRDS | LRDS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LRDS Hızlı Proje Tanıtımı
LRDS, robotik ve merkeziyetsiz yapıyı birleştirerek daha akıllı bir geleceğe öncülük ediyor. Bizimle inovasyona katılın.LRDS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LRDS Token MEXC'de
MEXC Borsası, LRDS (LRDS) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LRDS
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LRDS satın almak veya MEXC LRDS ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LRDS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LRDS vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLRDS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLRDS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz562,300,000,000,000