Liquid Crypto | LQDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Liquid Crypto Hızlı Proje Tanıtımı
Liquid Crypto, yeni nesil DeFi'nin öncülüğünü yapıyor. Kullanıcılar, kendilerine her zaman piyasadaki mümkün olan en düşük oranın sunulacağını bilerek, tüm işlemlerini tek bir platformda güvenle ve zahmetsizce tamamlayabilirler. Liquid Crypto'nun yapay zekası, CeFi, DeFi, Para Yöneticileri ve Piyasa Yapıcılar arasındaki uçurumu kapatarak projelerin, yatırımcıların ve işlem yapan kullancıların çok zincirli bir gerçeklikte zahmetsizce büyük getiriler elde etmelerini sağlar.Liquid Crypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLQDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLQDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000