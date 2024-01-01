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Liquid Crypto, yeni nesil DeFi'nin öncülüğünü yapıyor. Kullanıcılar, kendilerine her zaman piyasadaki mümkün olan en düşük oranın sunulacağını bilerek, tüm işlemlerini tek bir platformda güvenle ve zahmetsizce tamamlayabilirler. Liquid Crypto'nun yapay zekası, CeFi, DeFi, Para Yöneticileri ve Piyasa Yapıcılar arasındaki uçurumu kapatarak projelerin, yatırımcıların ve işlem yapan kullancıların çok zincirli bir gerçeklikte zahmetsizce büyük getiriler elde etmelerini sağlar.