LPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Loptic Network, gözetim dışı merkeziyetsiz türev alım satımı konusunda uzmanlaşmış çığır açan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. Zk-rollup teknolojisini kullanan Loptic Network, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumluluğu korurken yüksek işlem hızı ve verimliliğinin yanı sıra kripto para birimleri, forex, endeksler, hisse senetleri ve emtialar dahil olmak üzere çok çeşitli sentetik varlıklarda alım satımı destekler ve 1000x'e kadar kaldıraç sunar.