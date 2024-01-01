LPC | LPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LPC Hızlı Proje Tanıtımı
Loptic Network, gözetim dışı merkeziyetsiz türev alım satımı konusunda uzmanlaşmış çığır açan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. Zk-rollup teknolojisini kullanan Loptic Network, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumluluğu korurken yüksek işlem hızı ve verimliliğinin yanı sıra kripto para birimleri, forex, endeksler, hisse senetleri ve emtialar dahil olmak üzere çok çeşitli sentetik varlıklarda alım satımı destekler ve 1000x'e kadar kaldıraç sunar.LPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LPC Token MEXC'de
MEXC Borsası, LPC (LPC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LPC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LPC satın almak veya MEXC LPC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLPC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000