LOVELY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2021'de piyasaya sürülen Fair, Lovely Inu, türünün en hızlı büyüyen kripto parasıdır. Lovely tamamen merkeziyetsizdir. Misyonu, tek bir yaygın ve anlaşılması kolay projede kripto para konseptlerini birleştirmektir.