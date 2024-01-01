LOVELY | LOVELY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOVELY Hızlı Proje Tanıtımı
2021'de piyasaya sürülen Fair, Lovely Inu, türünün en hızlı büyüyen kripto parasıdır. Lovely tamamen merkeziyetsizdir. Misyonu, tek bir yaygın ve anlaşılması kolay projede kripto para konseptlerini birleştirmektir.LOVELY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOVELY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOVELY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOVELY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz75,000,000,000,000