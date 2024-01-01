mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

LOTT | LOTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

LOTT Hızlı Proje Tanıtımı

"Linked Operation Transaction Technology, güzellik pazarı trendleri ve dördüncü sanayi devrimi teknolojisinin yakınsaması yoluyla küresel kozmetik pazarına öncülük ediyor. LOTT projesi, tüm katılımcıların birbirleriyle aşağıdaki gibi bir ekosistem oluşturabileceği blok zinciri tabanlı entegre bir platform oluşturmaya çalışıyor. Tüketicilerin ve kozmetik perakendecilerinin birbirleriyle kazan-kazan yapabilmeleri için kozmetik ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak tanıtan ve satan etkileyicilerle bir iş birliği sistemi kurulabilecek. Kozmetik satın almak için VR ve AR kullanabilen büyük veri tabanlı AI teknolojisi sağlanabilecek. Doğrudan kozmetik satın alan katılımcılar ödüllendirilecek ve satıcılar tüketicilere puan verebileceklerdir. Linked Operation Transaction"
LOTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LOTT Token MEXC'de

MEXC Borsası, LOTT (LOTT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LOTT alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LOTT satın almak veya MEXC LOTT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LOTT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LOTT vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLOTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000
LOTT Fiyat HesaplayıcıLOTT Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM