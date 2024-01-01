LOTT | LOTT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOTT Hızlı Proje Tanıtımı
"Linked Operation Transaction Technology, güzellik pazarı trendleri ve dördüncü sanayi devrimi teknolojisinin yakınsaması yoluyla küresel kozmetik pazarına öncülük ediyor. LOTT projesi, tüm katılımcıların birbirleriyle aşağıdaki gibi bir ekosistem oluşturabileceği blok zinciri tabanlı entegre bir platform oluşturmaya çalışıyor. Tüketicilerin ve kozmetik perakendecilerinin birbirleriyle kazan-kazan yapabilmeleri için kozmetik ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak tanıtan ve satan etkileyicilerle bir iş birliği sistemi kurulabilecek. Kozmetik satın almak için VR ve AR kullanabilen büyük veri tabanlı AI teknolojisi sağlanabilecek. Doğrudan kozmetik satın alan katılımcılar ödüllendirilecek ve satıcılar tüketicilere puan verebileceklerdir.
Linked Operation Transaction"LOTT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOTT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOTT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOTT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000