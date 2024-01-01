Leandro Lopes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Leandro Lopes Token (“$Lopes”) yeni ve inovatif bir tokendir. $Lopes Ayakkabılarını satın alan herkes, ayakkabılar kullanıldığında $Lopes tokenleriyle ödüllendirilecektir.