Leandro Lopes | LOPES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Leandro Lopes Hızlı Proje Tanıtımı
Leandro Lopes Token (“$Lopes”) yeni ve inovatif bir tokendir. $Lopes Ayakkabılarını satın alan herkes, ayakkabılar kullanıldığında $Lopes tokenleriyle ödüllendirilecektir.Leandro Lopes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOPES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOPES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOPES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz650,000,000