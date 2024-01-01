LOONG | LOONG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOONG Hızlı Proje Tanıtımı
Loong, kullanıcılara zengin ve renkli bir blok zinciri deneyimi sunmayı amaçlayan, dinozor temalarını, DeFi finansını ve NFT varlıklarını entegre eden benzersiz bir dijital ekosistem projesidir. Proje dinozorlara odaklanmanın yanında ve DeFi entegrasyonu, NFT pazarları, yaratıcı oyunlar, topluluk yönetişimi ve eğitim kaynakları dahil olmak üzere kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır. Loong, yalnızca finansal değere odaklanmayıp, aynı zamanda topluluk etkileşimi, yaratıcı eğlence ve çevrenin korunması için de çaba göstererek dijital para dünyasına yeni bir canlılık ve yenilik getirmektedir.LOONG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLOONG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOONG
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000,000,000