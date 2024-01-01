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Loong, kullanıcılara zengin ve renkli bir blok zinciri deneyimi sunmayı amaçlayan, dinozor temalarını, DeFi finansını ve NFT varlıklarını entegre eden benzersiz bir dijital ekosistem projesidir. Proje dinozorlara odaklanmanın yanında ve DeFi entegrasyonu, NFT pazarları, yaratıcı oyunlar, topluluk yönetişimi ve eğitim kaynakları dahil olmak üzere kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır. Loong, yalnızca finansal değere odaklanmayıp, aynı zamanda topluluk etkileşimi, yaratıcı eğlence ve çevrenin korunması için de çaba göstererek dijital para dünyasına yeni bir canlılık ve yenilik getirmektedir.