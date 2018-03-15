Loom Network | LOOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Loom Network Hızlı Proje Tanıtımı
""Oyun ve sosyal uygulamalar için Loom Network DAppChains. Jeton tabanlı Karma, Ethereum tabanlı kripto koleksiyonları. Hepsi çatallanabilir, merkezi olmayan, okunabilir bir blok zinciri kural seti üzerine inşa edilmiştir. DAppChains, Ethereum akıllı sözleşmelerinde çalışan tüm özelliklere sahip bir blok zinciridir. Finansal işlemler için değil, büyük ölçekli veriler için optimize edilmiş gelişmiş bir yan zincirdir. Her DApp kendi blok zincirinde çalışır ve verileri tıpkı Ethereum ve blok zinciri gibi herkese açık ve çatallanabilir. ""Loom Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-03-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.076 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000