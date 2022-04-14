League of Kingdoms' oyuncuların egemenlik için savaştığı bir MMO Strateji oyunudur. NFT teknolojisi aracılığıyla dijital varlıklara tamamen sahip olabilir ve sorunsuz bir şekilde alım satım yapabilirsiniz. Şeffaf oylama ve kongre sistemi aracılığıyla oyun yönetimine katılabilirsiniz.

LOKA (LOKA) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

En son itibari para kurlarından haberdar olmak için LOKA ve diğer kripto paraları kolayca dönüştürün. İster satın alıyor, ister satıyor ya da sadece piyasayı takip ediyor olun, anlık verilerimiz her adımda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Sadece birkaç tıkla anında sonuçlara erişebilirsiniz. Dönüştürmek istediğiniz kriptoyu seçin, miktarı girin ve istediğiniz itibari para birimini seçin. Süreç işte bu kadar kolay!