LOE | LOE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOE Hızlı Proje Tanıtımı
Legends of Elysium (LOE), kullanıcıların stratejik koleksiyon kartları ve masa oyunlarına katıldıkları, günlük görevler ve yarışmalar yoluyla kazandıkları bir Ücretsiz Oynama platformu sağlar. Oyun ile blok zinciri teknolojisini birleştirerek benzersiz ve sürükleyici bir fantezi deneyimi sunuyor.LOE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLOE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000