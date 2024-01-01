LNR | LNR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LNR Hızlı Proje Tanıtımı
Lunar, Lunar Token (LNR), Lunar Legion NFT'leri ve devrim niteliğindeki Lunar DEX Cüzdanını içeren Binance Smart Chain üzerindeki bir DeFi kripto ekosistemidir.LNR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LNR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLNR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLNR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000