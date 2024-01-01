LNQ | LNQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LNQ Hızlı Proje Tanıtımı
LinqAI, yenilikçi teknolojiyi pratik iş çözümleriyle harmanlamanın ön saflarında yer almaktadır. Uzmanlığımız, ister geleneksel sektörler ister gelişmekte olan Web3 alanı olsun, her türlü iş ortamına uyarlanabilen çok yönlü yapay zeka yaratmakta yatmaktadır.LNQ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LNQ Token MEXC'de
MEXC Borsası, LNQ (LNQ) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LNQ
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LNQ satın almak veya MEXC LNQ ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LNQ tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LNQ vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLNQ
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLNQ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000