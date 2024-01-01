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Little Kitten Pinky (LKP), kalpleri fethetmek ve olumlu bir etki yaratmak için tasarlanmış bir kripto projesidir ve karşı konulamaz kedi teması ve finansal kazançların ötesine geçen misyonuyla kripto alanında öne çıkmaktadır. LKP, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak hayvan barınaklarına katkıda bulunmayı ve yavru kedilerin sonsuza dek kalacakları yuvalarını bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.