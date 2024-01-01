LKP | LKP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LKP Hızlı Proje Tanıtımı
Little Kitten Pinky (LKP), kalpleri fethetmek ve olumlu bir etki yaratmak için tasarlanmış bir kripto projesidir ve karşı konulamaz kedi teması ve finansal kazançların ötesine geçen misyonuyla kripto alanında öne çıkmaktadır. LKP, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak hayvan barınaklarına katkıda bulunmayı ve yavru kedilerin sonsuza dek kalacakları yuvalarını bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.LKP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLKP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLKP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000