Libra Incentix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LIX, güçlü blok zinciri destekli platformu aracılığıyla sadakat endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi bir projedir. Özünde, LIXX fayda tokeni, kullanıcıların özel ödüllere, indirimlere ve hediye çeklerine erişmesini sağlayan bir mihenk taşı görevi görür.