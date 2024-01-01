Libra Incentix | LIXX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Libra Incentix Hızlı Proje Tanıtımı
LIX, güçlü blok zinciri destekli platformu aracılığıyla sadakat endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi bir projedir. Özünde, LIXX fayda tokeni, kullanıcıların özel ödüllere, indirimlere ve hediye çeklerine erişmesini sağlayan bir mihenk taşı görevi görür.Libra Incentix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIXX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLIXX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLIXX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000,000