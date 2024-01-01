LIVE | LIVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LIVE Hızlı Proje Tanıtımı
Live, canlı ve isteğe bağlı akışa yönelik bir video altyapı ağıdır.LIVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIVE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLIVE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000