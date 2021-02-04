Litentry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LitEntry, merkeziyetsiz bir kimlik (DID) indeksleme mekanizması ve Substrate tabanlı bir kredi hesaplama ağı ile çoklu ağlara dayalı merkeziyetsiz bir kimlik toplama protokolüdür.