Litentry | LIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Litentry Hızlı Proje Tanıtımı
LitEntry, merkeziyetsiz bir kimlik (DID) indeksleme mekanizması ve Substrate tabanlı bir kredi hesaplama ağı ile çoklu ağlara dayalı merkeziyetsiz bir kimlik toplama protokolüdür.Litentry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-04
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000