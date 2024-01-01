IMe Lab | LIME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IMe Lab Hızlı Proje Tanıtımı
iMe, Telegram'ın alışılmış ortamında kripto ile sorunsuz işlemler için tam teşekküllü bir bireysel gözetim Kripto Cüzdanı ve Telegram tabanlı bir mesajlaşma platformunu birleştiren ilk uygulamadır.IMe Lab geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIME Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLIME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLIME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000