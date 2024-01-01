LGR | LGR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LGR Hızlı Proje Tanıtımı
LanceGree'nin hedefi, yeni nesil likidite ile desteklenen yatırımcılar ve likidite sağlayıcıları için kusursuz bir deneyim sunan tam entegre bir DeFi ekosistemi oluşturmaktır.LGR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LGR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLGR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLGR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000