LGR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LanceGree'nin hedefi, yeni nesil likidite ile desteklenen yatırımcılar ve likidite sağlayıcıları için kusursuz bir deneyim sunan tam entegre bir DeFi ekosistemi oluşturmaktır.