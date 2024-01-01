LessFnGas | LFG1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LessFnGas Hızlı Proje Tanıtımı
LFG1, Solana zinciri üzerinde bulunan bir memecoin'dir.LessFnGas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LFG1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLFG1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLFG1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000