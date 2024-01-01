LFG | LFG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LFG Hızlı Proje Tanıtımı
GΛMΞRSΞ, oyuncuların tek bir sosyal pazarda toplanan ve bir araya getirilen popüler NFT oyunlarını keşfetmelerine olanak tanıyan ilk NFT Oyun Sosyal Ekosistemini yaratıyor.LFG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LFG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLFG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLFG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000