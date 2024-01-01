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GΛMΞRSΞ, oyuncuların tek bir sosyal pazarda toplanan ve bir araya getirilen popüler NFT oyunlarını keşfetmelerine olanak tanıyan ilk NFT Oyun Sosyal Ekosistemini yaratıyor.