Leviatanbonk | LEVIATANBONK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Leviatanbonk Hızlı Proje Tanıtımı
Leviathan Efsanesinin Esrarengiz Derinliklerini Bonk'un Eğlenceli Ruhuyla Birleştiriyoruz. Leviatan Bonk, kripto para biriminin merkeziyetsiz doğası ile NFT'nin eşsizliğini birleştirerek eğlence ve yaratıcılık dolu bir finansal ekosistem oluşturmayı hedefliyor.Leviatanbonk geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LEVIATANBONK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLEVIATANBONK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLEVIATANBONK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000