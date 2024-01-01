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Letit Trade platformu, finansal piyasalarda alım satım sonuçlarını iyileştirmek için çevrimiçi bir uygulamadır. Alım satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve analiz edilmesi, bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olur. Tüm yetkinlik seviyelerindeki alım satımcılar için kullanışlıdır.