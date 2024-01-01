LETIT | LETIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LETIT Hızlı Proje Tanıtımı
Letit Trade platformu, finansal piyasalarda alım satım sonuçlarını iyileştirmek için çevrimiçi bir uygulamadır. Alım satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve analiz edilmesi, bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olur. Tüm yetkinlik seviyelerindeki alım satımcılar için kullanışlıdır.LETIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LETIT Token MEXC'de
MEXC Borsası, LETIT (LETIT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LETIT
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LETIT satın almak veya MEXC LETIT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LETIT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LETIT vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLETIT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000