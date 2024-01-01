Galileo Protocol | LEOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Galileo Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Galileo Protocol, LEOXinals olarak da bilinen Bitcoin NFT'lerinin alım satımı için bir platform olmayı hedefliyor. Galileo Protocol, kullanımı kolay bir arayüzle Bitcoin LEOXinals alım satımı için güvenli ve şeffaf bir ortam sağlamak üzere inşa edilecek.Galileo Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LEOX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLEOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000