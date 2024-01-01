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Galileo Protocol, LEOXinals olarak da bilinen Bitcoin NFT'lerinin alım satımı için bir platform olmayı hedefliyor. Galileo Protocol, kullanımı kolay bir arayüzle Bitcoin LEOXinals alım satımı için güvenli ve şeffaf bir ortam sağlamak üzere inşa edilecek.