Leo | LEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Leo Hızlı Proje Tanıtımı
LEO, STX blok zincirinde STX'in kurucusu Muneeb'in kedisini temsil eden bir memecoindir. Kurucunun evcil hayvanından daha iyi bir token kısaltması olamaz, özellikle de Bitcoin bir kedi zinciri olduğu düşünüldüğünde.Leo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLEO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000