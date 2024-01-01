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LEO, STX blok zincirinde STX'in kurucusu Muneeb'in kedisini temsil eden bir memecoindir. Kurucunun evcil hayvanından daha iyi bir token kısaltması olamaz, özellikle de Bitcoin bir kedi zinciri olduğu düşünüldüğünde.