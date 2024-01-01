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LEMC | LEMC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

LEMC Hızlı Proje Tanıtımı

LEMONCHAIN is an open data ecosystem enhancing the individual patients’ healthcare data authority through the decentralization of EMR (electronic medical record) by blockchain technology. Since the ecosystem ensures individuals access and utilizes their own healthcare data, it can reduce information asymmetry between individual patients and medical institutions. And it has a structure that enables mutual compensation between ecosystem participants by creating a system that allows consumers to participate actively. The goal of LEMONCHAIN is to become a standard blockchain protocol and platform for the global healthcare market through the LEOMCHAIN ecosystem.
LEMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LEMC Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıLEMC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEMC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000
LEMC Fiyat HesaplayıcıLEMC Satın Alma

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