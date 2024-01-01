Ledgix | LDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ledgix Hızlı Proje Tanıtımı
Ledgix, BNB üzerinde konuşlandırılmış merkeziyetsiz bir ödeme ekosistemi olup dijital para birimlerinin ve blok zinciri teknolojisinin eşiğinde kullanıcıların ve yatırımcıların hızla gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Öncelikli hedefimiz, gelişmekte olan bu teknolojilerin avantajlarından yararlanan kullanışlı, güvenli ve merkeziyetsiz bir ödeme çözümü oluşturmaktır.Ledgix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz