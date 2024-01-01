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Ledgix, BNB üzerinde konuşlandırılmış merkeziyetsiz bir ödeme ekosistemi olup dijital para birimlerinin ve blok zinciri teknolojisinin eşiğinde kullanıcıların ve yatırımcıların hızla gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Öncelikli hedefimiz, gelişmekte olan bu teknolojilerin avantajlarından yararlanan kullanışlı, güvenli ve merkeziyetsiz bir ödeme çözümü oluşturmaktır.