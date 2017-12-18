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Lightning Bitcoin (LBTC), eşler arası bir elektronik nakit sistemi, UTXO tabanlı yüksek TPS ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir küresel değerli İnternet iletim protokolüdür. Konsensüs mekanizması, gerçek ademi merkeziyetçiliği sağlamak için oy haklarını ve muhasebe haklarını ayıran DPoS'u kullanır.