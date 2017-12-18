LBTC | LBTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LBTC Hızlı Proje Tanıtımı
Lightning Bitcoin (LBTC), eşler arası bir elektronik nakit sistemi, UTXO tabanlı yüksek TPS ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir küresel değerli İnternet iletim protokolüdür. Konsensüs mekanizması, gerçek ademi merkeziyetçiliği sağlamak için oy haklarını ve muhasebe haklarını ayıran DPoS'u kullanır.LBTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLBTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı閃電比特幣
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2017-12-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,465,926