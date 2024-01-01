LBRY Credits | LBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LBRY Credits Hızlı Proje Tanıtımı
LBRY, Bitcoin'in parayı dönüştürme şeklinin bir benzerini yayıncılığa uyguluyor! Dijital içerikler için açık, ücretsiz ve adil bir ağ olan LBRY'de en iyi içerik üreticilerine ve 10.000.000'dan fazla kullanıcıdan oluşan topluluğa katılın.LBRY Credits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LBC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,083,202,000