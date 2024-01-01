S.S. Lazio Fan Token | LAZIO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
S.S. Lazio Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Lazio Taraftar Tokeni, tüm S.S. Lazio taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, S.S. Lazio taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.S.S. Lazio Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAZIO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLAZIO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAZIO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000