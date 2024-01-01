Vulcan Forged | LAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vulcan Forged Hızlı Proje Tanıtımı
Vulcan Forged, bir blok zinciri oyun stüdyosu (Vulcan Studios), bir katman 1 blok zinciri (Elysium) ve bir metaverse oluşturucu (MetaScapes) içeren, aynı zamanda kazanmak ve metaverse'in bir parçası olmak isteyen oyuncuları hedeflemektedir. Özellikle oyuncular, oyun endüstrisi ve metaverse için inşa edilmiş ilk blok zinciridir. Web3 oyunlarını geliştirmek isteyen veya web2 oyunları olan ve web3'e geçmek isteyen oyun şirketlerini ve stüdyolarını hedefliyoruz.Vulcan Forged geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000