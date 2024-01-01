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Vulcan Forged, bir blok zinciri oyun stüdyosu (Vulcan Studios), bir katman 1 blok zinciri (Elysium) ve bir metaverse oluşturucu (MetaScapes) içeren, aynı zamanda kazanmak ve metaverse'in bir parçası olmak isteyen oyuncuları hedeflemektedir. Özellikle oyuncular, oyun endüstrisi ve metaverse için inşa edilmiş ilk blok zinciridir. Web3 oyunlarını geliştirmek isteyen veya web2 oyunları olan ve web3'e geçmek isteyen oyun şirketlerini ve stüdyolarını hedefliyoruz.