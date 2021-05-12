PlatON | LAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PlatON Hızlı Proje Tanıtımı
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.PlatON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz