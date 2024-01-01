LANDSHARE | LANDSHARE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LANDSHARE Hızlı Proje Tanıtımı
Landshare, gayrimenkulleri blok zincirine taşıyarak bir dizi ek DeFi özelliği ile Gerçek Dünya Varlıklarına (RWA) sorunsuz bir şekilde yatırım yapılmasını sağlar.LANDSHARE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LANDSHARE Token MEXC'de
MEXC Borsası, LANDSHARE (LANDSHARE) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LANDSHARE
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LANDSHARE satın almak veya MEXC LANDSHARE ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LANDSHARE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LANDSHARE vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLANDSHARE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLANDSHARE
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000