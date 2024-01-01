LAMBO | LAMBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LAMBO Hızlı Proje Tanıtımı
LAMBO, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.LAMBO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAMBO Token MEXC'de
MEXC Borsası, LAMBO (LAMBO) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LAMBO
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LAMBO satın almak veya MEXC LAMBO ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LAMBO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LAMBO vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLAMBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAMBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz522,500,000,000,000,000,000,000