Milady Meme Coin | LADYS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Milady Meme Coin Hızlı Proje Tanıtımı
LADYS, Milady NFT koleksiyonunun kendi kendini organize eden bir meme coinidir.Milady Meme Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LADYS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLADYS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLADYS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz888,000,888,000,888