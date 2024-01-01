KZEN | KZEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KZEN Hızlı Proje Tanıtımı
Kaizen Finance, token oluşturma ve yönetme işlevlerinde token yaşam döngüsü yönetim platformudur. Projenin adil olarak başlatılmasını hızlandırır ve Kaizen.Finance topluluğunun birinci sınıf projelere yatırım yapmasına izin verir. Herhangi bir projeye ait tokenleri, sıfır noktasından aya kadar yönetmek için kodsuz bir çözüm sunar!KZEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KZEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKZEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKZEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000