KZEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaizen Finance, token oluşturma ve yönetme işlevlerinde token yaşam döngüsü yönetim platformudur. Projenin adil olarak başlatılmasını hızlandırır ve Kaizen.Finance topluluğunun birinci sınıf projelere yatırım yapmasına izin verir. Herhangi bir projeye ait tokenleri, sıfır noktasından aya kadar yönetmek için kodsuz bir çözüm sunar!