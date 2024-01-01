KXA | KXA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KXA Hızlı Proje Tanıtımı
Kryxivia is a fantasy 3D MMORPG, playable on any modern browser, directly available on www.kryxivia.io, a whole ecosystem awaiting new adventurous players to collect Kryxit! In our world, prepare yourself to earn crypto-currency and unique rare NFT while having a fun and cooperative experience with your friends.KXA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KXA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKXA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKXA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000