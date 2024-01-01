Kujira geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gerçek değer yaratan projeler için, topluluk tarafından seçilen Cosmos 1. Katman platformu. Yarı İzinli Kujira'da bir sözleşmenin başlatılması için yönetim aracılığıyla oylanması gerekir. Bu, ağın kalitesinin, sürdürülebilirliğinin ve uzun ömürlülüğünün korunmasını sağlar. Harika UX'e sahip, sıkı sıkıya bağlı bir gelir getiren ürünler merkezi. "Yetişkin DeFi" bir meme değildir.