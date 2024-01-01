Kujira | KUJI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kujira Hızlı Proje Tanıtımı
Gerçek değer yaratan projeler için, topluluk tarafından seçilen Cosmos 1. Katman platformu.
Yarı İzinli Kujira'da bir sözleşmenin başlatılması için yönetim aracılığıyla oylanması gerekir. Bu, ağın kalitesinin, sürdürülebilirliğinin ve uzun ömürlülüğünün korunmasını sağlar. Harika UX'e sahip, sıkı sıkıya bağlı bir gelir getiren ürünler merkezi. "Yetişkin DeFi" bir meme değildir.Kujira geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KUJI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKUJI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKUJI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz122,398,130