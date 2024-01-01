KTON | KTON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KTON Hızlı Proje Tanıtımı
KTON is essentially a derivative token of RING, which is to encourage users to lock and commit for a long time. When users promise to lock RING for a certain period of time during the staking process, the system will give these users a corresponding amount of KTON as a reward and compensation for the loss of liquidity. The current KTON (ERC-20) will be exchanged for the mainnet KTON at a 1:1 ratio after the Darwinia mainnet is launched.KTON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KTON Token MEXC'de
MEXC Borsası, KTON (KTON) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KTON
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KTON satın almak veya MEXC KTON ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KTON tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KTON vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKTON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKTON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz53,094