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KeyStake, Ethereum Hisse İspatı (Proof-of-Stake) mutabakat (ETH2) görevlerini yerine getirirken doğrulayıcıların güvenli çalışması yoluyla stake ödüllerini optimize etmeyi taahhüt eden merkeziyetsiz bir stake çerçevesi ve protokolü sunar.