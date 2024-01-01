Key Stake | KTK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Key Stake Hızlı Proje Tanıtımı
KeyStake, Ethereum Hisse İspatı (Proof-of-Stake) mutabakat (ETH2) görevlerini yerine getirirken doğrulayıcıların güvenli çalışması yoluyla stake ödüllerini optimize etmeyi taahhüt eden merkeziyetsiz bir stake çerçevesi ve protokolü sunar.Key Stake geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KTK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKTK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKTK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000