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Key Stake | KTK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Key Stake Hızlı Proje Tanıtımı

KeyStake, Ethereum Hisse İspatı (Proof-of-Stake) mutabakat (ETH2) görevlerini yerine getirirken doğrulayıcıların güvenli çalışması yoluyla stake ödüllerini optimize etmeyi taahhüt eden merkeziyetsiz bir stake çerçevesi ve protokolü sunar.
Key Stake geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KTK Token MEXC'de

MEXC Borsası, Key Stake (KTK) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KTK alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Key Stake satın almak veya MEXC KTK ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Key Stake tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KTK vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKTK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKTK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
KTK Fiyat HesaplayıcıKey Stake Satın Alma

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